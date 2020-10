Sousse : Lancement de “La Semaine du Livre” au centre culturel Préface

Le centre culturel Préface à Sousse abrite la semaine du livre du mercredi 28 octobre au mercredi 4 octobre 2020. Il s’agit là d’une occasion pour les bibliophiles pour découvrir les livres les plus récents et les dernières parutions tunisiennes et étrangères ainsi que les titres lauréats des Prix Littéraires, avec des réductions substantielles.

La semaine du livre accueillera des stands d’une variété des maisons d’édition et de distribution tunisiennes. C’est un point de rencontre des différents genres littéraires à l’instar des romans, de la littérature des enfants et les livres de spécialité, en des langues différentes.

L’équipe de la semaine du livre veillera à appliquer strictement le protocole sanitaire notamment; le port du masque, la fourniture des moyens de désinfection et la division des visiteurs de l’espace en des groupes.