Barça vs Juventus Turin : chaînes et streaming pour regarder le match

La Barça affronte la Juve ce mercredi 28 octobre 2020 dans le cadre de la 2ème journée de la phase des groupes de la ligue des champions. Le match Barça vs Juventus Turin sera joué à partir de 21H sur la pelouse du stade Juventus Stadium à Turin en Italie.

Un choc entre la Juve et la Barça qui sera marqué par l’absence de plusieurs grands joueurs de football à l’instar de Cristiano Ronaldo, toujours positif au Covid-19. La Juventus de Turin vainqueur 2-0 à Kiev reçoit un Barça qui vient de perdre récemment le Clasico face à à Real Madrid.

Vous pouvez suivre le match Juventus de Turin vs Barça en direct live sur les chaines veinsports ar1, Rmc sPORT 2, Telefoot et Movistar Liga de Campeones. Le streaming de Barça vs Juventus Turin est accessible via connect bein.

