Tunisie – Le cinéma au profit du tourisme : Projet d’une route touristique sur les traces de films cultes!

“Star Wars”, “The English Patient”, “Indiana Jones” , “Black Gold”, “Life of Brian”…de grands films de renommée internationale qui mettent en avant un fragment de la Tunisie et qui ont fait entrer une partie du pays dans les salons des spectateurs du monde.

Des millions de personnes aiment être inspirées par des films pour planifier leurs propres futurs voyages, c’est dans cette optique que le projet “Route cinématographique en Tunisie sur les traces des films cultes, pour la promotion du tourisme durable” est pensé! Offrir aux visiteurs de la Tunisie la possibilité de découvrir certains des plus beaux paysages et endroits de Tunisie qui ont été exposés dans des films connus.

Cette activité est soutenue par le projet « Promotion du Tourisme Durable », action conjointe de l’Union Européenne dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en coopération avec le Ministère du Tourisme.

Cette nouvelle route cinématographique, qui traversera toute la Tunisie, conduira désormais ces cinéphiles en tant que touristes afin qu’ils puissent parcourir le pays sur les traces de leurs héros de cinéma. La route cinématographique fera son passage par dix régions en Tunisie incluant plus d’une quinzaine de sites.

Sur le chemin d’une route cinématographique nationale en Tunisie pour la promotion du tourisme durable De Tunis à Tataouine concerne dix régions avec plus de 15 étapes . Les étapes de ce parcours ont été déjà définis, il s’agit de : le site romain de Carthage, l’Empire Studio Latrach, le Ribat de Monastir, la Medina de Kairouan, Ong Jmal/ Canyon de Sidi Bouhlel, Chott El Jerid/​ Mos Espa, Hotel Sidi Driss / Village Zraoua, KssarMedenine, KssarHadada/ KssarOuledSoltane et la Mosquée Mghar/ Cantina / Le Phare / Marabout Sidi Jmour/ Sidi Yati

L’objectif de la route cinématographique en Tunisie est de :

– Capitaliser sur les atouts de la Tunisie en termes de décors de tournages en vue de créer un nouveau produit pour les touristes en groupe, individuels, tour-opérateurs et autres …

– Faire la promotion de la Tunisie à travers une route cinématographique qui retrace les lieux de tournages de films / Saga de renommée mondiale

– Accompagner le Ministère du tourisme à développer la première version d’une route cinématographique.

Dans le cadre des actions de suivi, dans la collaboration, la GIZ :

1. Accompagnera les responsables des sites sélectionnés dans l’aboutissement de leur inclusion au sein de la route cinématographique afin de garantir la pérennité de ce nouveau produit Plusieurs thématiques seront passées en revue telles que le modèle de gestion, la mise à niveau des sites, la gouvernance de la route et autres…

2. Développera en collaboration avec le Ministère du Tourisme et l’office National du Tourisme Tunisien ainsi que le Ministère des Affaires Culturelles une stratégie de communication de la route cinématographique.

3. Se concertera avec les Tours opérateurs et agences de voyages ainsi que le Ministère du Tourisme sur les moyens et les méthodes de commercialisation d’un tel produit.

4. Soutiendra les privés à investir autours des sites sélectionnés afin de créer une dynamique économique dans les régions, créer des opportunités de travail, et assurer une offre touristique aux voyageurs visitant la route cinématographique.

5. Encourager les jeunes et les PME à développer des produits /idées digitaux pour créer la dynamique entres les différents points de la route et faire sa promotion.

Ce projet original contribue essentiellement à la diversification de l’offre touristique de la Tunisie par le développement de nouveaux produits touristiques et la création de routes thématiques présentant un fort potentiel touristique, et ce en favorisant les synergies entre les différents acteurs des filières agroalimentaires, artisanales, du patrimoine culturel et de la promotion touristique afin d’obtenir de nouvelles destinations touristiques régionales.

Tekiano