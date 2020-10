Classement des marques les plus puissantes au monde en 2020 : Apple 1er, Samsung 5ème

Le cabinet Interbrand dévoile chaque année le classement des marques mondiales les plus puissantes au monde dans différents domaines comme les Tech, l’automobile, l’agro alimentaire, le divertissement, l’habillement,etc…

Les géants américains des nouvelles technologies et du Web n’ont visiblement pas été très affectés par la pandémie du Coronavirus et dominent ce classement des marques les plus puissantes en 2020.

En tête des marques les plus valorisés au monde, on trouve Apple, suivi d’Amazon, puis Microsoft et Google. La marque sud-coréenne Samsung arrive en 5ème position.

Samsung Electronics a enregistré une augmentation de 2% de la valeur de la marque, passant de 61,1 milliards USD en 2019 à 62,3 milliards USD cette année. Samsung est monté dans le top cinq mondial en trois ans après avoir atteint la sixième place dans la liste des meilleures marques mondiales en 2017, indique un communiqué de Samsung.

La marque de boissons Coca-cola, la plus grande société de boissons au monde, offrant plus de 500 marques à des personnes dans plus de 200 pays, arrive en 6ème position avec une volorisation à 56,894 milliards USD.

La 7ème et la 8ème position reviennent à deux marques automobiles à savoir Toyota avec une valorisation 51 595 milliards USD suivie par Mercedes avec une valorisation estimé à 49,268 milliards USD.

La chaine de fast-food McDonald’s, premier détaillant mondial de services alimentaires avec plus de 37 000 emplacements sur plus de 120 marchés arrive en 9ème position avec 42,816 milliards USD.

La société de divertissement mondiale The Walt Disney Company, arrive en 10ème position des meilleurs marques au monde. Opérant dans plusieurs segments à savoir Réseaux médias; Divertissement en studio; Parcs, expériences,produits de consommation et Direct-to-Consumer et International Walt Disney a récemment lancé la plateforme Disney+ qui donne la priorité au streaming.

Vous pouvez voir l’intégralité de ce classement qui donne la part belle aux entreprises de la tech dans le document suivant: https://learn.interbrand.com/hubfs/INTERBRAND/Interbrand_Best_Global_Brands%202020.pdf

Lien des 100 marques les plus puissantes en 2020 : https://interbrand.com/best-global-brands/

Interbrand, qui devient en 2010 la première société de conseils au monde à obtenir la certification ISO 106685, utilise une méthodologie d’évaluation certifiée pour son rapport annuel Best Global Brands, étude qu’elle réalise depuis 1994 pour le classement des 100 marques les plus valorisées au monde.

S.B.