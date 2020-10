Dhafer L’Abidine héro du film de vampires “Bloodline” accessible sur la plateforme de streaming Shahed

L’acteur Tunisien Dhafer L’Abidine est à la tête d’affiche d’un nouveau film de vampires arabe intitulé “Bloodline” (La Ligne de Sang) qui sera accesible en streaming ce vendredi 30 octobre 2020 sur la plateforme Shahed VIP de la chaîne panarabe Mbc.

En tête d’affiche de ce film d’horreur arabe Le duo Dhafer el Abidin et Nelly Karim qui se réunissent encore une fois après une première collaboration il y a cinq ans. Ils tenaient également les premiers rôles dans la série télévisée “Taht Assaytara” qui avait connu un grand succès auprès des téléspectateurs arabes.

“Bloodline” est un long-métrage d’horreur de 95 mn écrit et réalisé par le réalisateur égyptien Rami Yasin qui est également à la production et au casting. Le tournage du film a été complètement réalisé dans une résidence à la Capitale Roumaine, Bucarest.

B.A. du film Bloodline :

Synopsis du film Bloodline : Dhafer et Nelly jouent le rôle d’un couple, Nader et Lamia, parents de garçons jumeaux, Adam et Rami. Apres un grave accident, l’un des deux enfants tombe dans le coma pour une longue période. L’intrigue commence quand les parents font recours à une méthode assez mystérieuse pour faire revenir le petit à la vie. Une fois réveillé de son coma, l’enfant commence à se comporter d’une façon bizarre et agressive.

Longtemps connu pour ses rôles plutôt romantiques, Dhafer se lance dans un genre qu’il estime “largement apprécié par le public cinéphile arabe, habitué à le voir dans des œuvres étrangères”.

La diffusion du film sur une plateforme numérique constitue un avantage, surtout en cette période de confinement sanitaire par prévention de la pandémie de la covid-19. Dhafer Labidine en voit une chance de plus pour le film qui pourrait ” atteindre un plus grand nombre de spectateurs en région arabe “.

I.D.