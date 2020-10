Festival du film européen 2020: Des films gratuits en streaming à partir de la Tunisie du 1er au 30 novembre

Le festival du film européen se déroule cette année du 1er au 30 novembre 2020 sous un format digital et propose aux internautes de Tunisie la possibilité de voir des films européens récents en streaming gratuit.

Le potentiel du cinéma de transmettre des informations à propos de l’Europe et sa créativité a été reconnu par un grand nombre de délégations européennes dans les pays tiers. Aujourd’hui, 76 sur les 139 délégations de l’UE du monde entier organisent des festivals du film européen comme il s’agit d’un des outils les plus efficaces pour toucher les personnes et rendre l’Europe, ses valeurs et ses histoires connues.

En novembre 2018, la Commission européenne a débuté un projet pour soutenir la création et améliorer la qualité des festivals du film européen organisés par les délégations de l’Union européenne.

A noter que l’accès à la version digitale du Festival du film européen 2020 est gratuit du 30 October au 30 November 2020 pour les internautes de Bolivie, Guatemala, Kosovo, Togo, Tunisie et Zimbabwe et que les tickets sont limités. Il faut également s’enregistrer et créer un compte pour regarder les films gratuitement à partir des pays cités ci-dessus.

Plus d’informations sur le site https://www.festivalscope.com/page/euff-online-film-festival/

Le projet est géré par un consortium formé du Goethe-Institut (leader), l’Institut français et Cineuropa, le portail pour la promotion du cinéma Européen. Cette initiative offre aux délégations une variété de services pour les aider à organiser les festivals du film européen.

Tekiano avec UE