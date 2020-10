Tunisie – Concours: Ouverture des candidatures pour le Prix Zoubeida Bchir des écrits féminins tunisiens

Le Centre de Recherches d’Etudes de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) annonce l’ouverture des candidatures pour le prix Zoubeida Bchir pour les écrits féminins tunisiens pour l’année 2020.

Dans un communiqué, le centre a expliqué que ce prix comprend six catégories divisées entre prix de créativité littéraire et prix pour la recherche scientifique sur les femmes, ainsi qu’un prix du meilleur scénario pour les courts métrages sur les femmes.La candidate au prix de créativité littéraire doit avoir publié un livre au cours de l’année 2020.

Les prix sont attribués à des œuvres individuelles et une personne ne peut se porter candidate à plus d’un prix.Le concours n’implique pas les publications scolaires employées pour enseigner, les publications destinées aux enfants et les publications primées en Tunisie ou à l’étranger.

Les dossiers de candidature devront être adressés au nom de la directrice générale du centre et déposés au bureau d’ordre, avec 4 copies de l’œuvre candidate, dans la période s’étalant du 1er au 30 novembre 2020.