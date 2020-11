Tech Trends by TT, une série de webinaires sur l’inclusion digitale, jeudi 5 novembre 2020

Tech Trends by TT est une série de webinaires 100% digital ayant pour objectif principal de faciliter l’accès aux nouvelles tendances Tech & Business au double niveau national et international.

Tunisie Telecom, en tant qu’acteur majeur dans le développement des technologies de demain, œuvre pour démocratiser l’accès à l’information et aux tendances via cette série d’événements.

Une expérience enrichissante 100% digitale sera proposé donc en ce jeudi 05 novembre 2020, pour suivre le premier rendez-vous de la série avec un débat de 90 minutes autour de “l’inclusion digitale comme levier économique et social”.

A travers cette initiative, l’opérateur national des technologies de la communication veut prouver que la démocratisation de l’accès aux technologies est possible et faisable en Tunisie.

Il est possible de s’inscrire à l’événement Tech Trends by TT sur le site https://techtrendsbytt.tn/ . Le débat sera animé par Wassim Belarbi et verra la participation de plusieurs experts (tunisiens et étrangers) dans le domaine.