Tunisie – Coronavirus: 791 nouvelles contaminations et 33 décès le 1er novembre 2020

La Tunisie a enregistré 791 nouvelles contaminations par le coronavirus le 1er novembre 2020 sur un total de 1973 tests effectués portant, ainsi, le nombre total de cas confirmés depuis l’apparition du virus à 61906 contaminations.

Les personnes décédées s’élèvent à 33 morts, élevant le bilan à 1381 décès depuis février 2020. Le pourcentage des analyses positives enregistrées le 1er novembre 2020 est de 40,1% , selon des données de suivi de la situation épidémique en Tunisie publiées lundi 02 novembre 2020 par le ministère de la Santé.

Celui des décès a atteint 11,7% pour 100 mille habitants depuis l’apparition du virus en Tunisie. Le nombre des nouveaux malades hospitalisés s’élève à 35 et celui des admis dans les services de réanimation est de 6 patients.

Le nombre de malades hospitalisés a atteint depuis le mois de février et jusqu’au 1er novembre courant 1361 malades et celui des malades admis dans les services de soins intensifs est de 234 patients, en plus de 105 autres placés sous respiration artificielle.

Le taux d’occupation des lits de soins intensifs et des lits d’oxygène a atteint respectivement 84% et 66% jusqu’au 1er novembre 2020.