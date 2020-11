La technologie de charge rapide sans fil d’OPPO intégrée et dévoilée dans les voitures de demain lors du salon d’Auto China

La technologie de charge rapide sans fil d’OPPO intégrée à été dévoilée pour la première fois dans les voitures de demain lors du salon international de l’automobile “Auto China 2020” qui s’est tenu du 28 septembre au 05 octobre 2020 à Pékin.

OPPO vient d’autoriser l’utilisation de son brevet de charge rapide sans fil et son intégration dans les nouveaux véhicules par ADAYO, l’un des plus grands fournisseurs de pièces électroniques de l’industrie automobile dans le monde. OPPO vise à renforcer sa présence et ses innovations produits dans plusieurs secteurs et industries.

Lors du salon international de l’automobile “Auto China 2020”, OPPO a annoncé l’usage pour la première fois de sa technologie innovante de charge rapide sans fil dans l’industrie automobile. Elle a en effet autorisé ADAYO, un des leaders des composants électroniques dans le monde à appliquer cette solution technologique dans les voitures de demain.

La technologie de charge rapide sans fil pourra ainsi être introduite dans les nouvelles voitures pendant la phase d’installation en usine, se combinant parfaitement avec l’intérieur du véhicule grâce à la technologie d’intégration innovante d’ADAYO. Cette décision fait partie du plan OPPO visant à étendre les scénarios d’application de ses technologies et à les intégrer dans plusieurs secteurs et industries, créant ainsi un écosystème connecté plus riche.

Alors que les applications 5G présentent des exigences plus élevées en matière de vitesse de charge et de capacité de la batterie, la charge rapide deviendra un outil incontournable dans la vie quotidienne des gens. OPPO dirige depuis longtemps le développement de la technologie de charge rapide et sans fil, servant des millions d’utilisateurs à travers le monde avec une expérience sûre, efficace et abordable. Le chargeur sans fil dans les voitures sera de même très sollicité et offrira aux utilisateurs une nouvelle expérience sans précédent.

Dans un marché en croissance rapide, la technologie de charge sans fil a connu ces dernières années une large adoption dans des domaines tels que les smartphones, les appareils portables, l’électronique automobile et les appareils ménagers. Cependant, la proportion des voitures vendues en Chine qui prennent en charge la recharge sans fil pour téléphone mobile est encore relativement faible, ce qui crée une énorme opportunité de marché pour la technologie d’OPPO.

Et comme résultat, ADAYO utilisera dans l’industrie automobile le puissant système de charge rapide sans fil AirVOOC qui permettra de charger des appareils jusqu’à 40 W. OPPO compte par ailleurs mettre à jour ses solutions et applications afin de mieux les adapter à la connexion 5G et aux besoins des nouvelles voitures.

OPPO, une des marques leaders au niveau mondial des appareils et téléphones mobiles, s’est engagée à créer un écosystème, d’appareils intelligents à accès multiples, adapté à l’ère 5G qui façonne et améliore l’expérience de connectivité grâce à divers logiciels, applications innovantes, matériels et services.

Avec ce premier brevet autorisé dans l’industrie automobile, OPPO a l’intention d’engager des ressources considérables pour le développement de produits installés en usine par les concessionnaires qui fournissent des technologies de pointe aux nouvelles voitures. OPPO prévoit également de fournir des solutions technologiques adaptées pour d’autres industries, grâce à son exploration VR/AR, la navigation de précision et les objets connectés. Guidée par le principe de la coopération collaborative gagnant-gagnant, OPPO continuera également à s’associer à des partenaires multiples pour élargir sa vision d’un monde connecté et intégré.

