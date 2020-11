Real Madrid vs Inter Milan: où regarder le match de la ligue des champions du 03 novembre?

L’équipe du Real Madrid s’oppose à l’Inter Milan mardi 03 novembre 2020 dans le cadre de la phase des groupes de la ligue des champions. Le match Real Madrid vs Inter Milan se déroule à partir de 21h sur la pelouse du stade Alfredo-Di-Stéfano de Madrid.

Zidane a convoqué 21 joueurs de l’effectif du Real Madrid pour affronter l’Inter Milan. Le joueur Lucas Vazquez figure finalement parmi les joueurs convoqués par le coach merengue.

Le match Real Madrid vs Inter Milan sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 2, Telefoot 2, Movistar Liga de Camepones et Sky Sport Uno. Vous pouvez regarder le streaming du match Real Madrid vs Inter Milan sur le connect bein gratuitement pour les abonnés.