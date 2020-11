RB Leipzig vs PSG : Où regarder le match de la ligue des champions du 04 novembre 2020

RB Leipzig affronte Paris-Saint Germain mercredi 04 novembre 2020 pour un match comptant pour la 3ème journée de la ligue des champions 2020. Le match RB Leipzig vs PSG se déroule à partir de 21 h sur la pelouse du stade Red Bull Arena en Allemagne.

L’équipe allemande RB Leipzig affronte à nouveau les joueurs du PSG et ce deux mois et demi après la demi final qui a opposé les deux équipes européennes et qui s’est soldée par la victoire de Paris-Saint Germain.

Le match RB Leipzig vs PSG sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 6, RMC Sport 1, Telefoot, RTS 2, RSI La 2 et SRF 2. Vous pouvez regarder le streaming du match RB Leipzig vs PSG est visible sur le site de téléfoot et connect bein.