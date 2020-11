Tunisie – Coronavirus: Un nouvel hôpital de campagne sera installé bientôt à la foire des expositions du Kram

Un nouvel hôpital de campagne sera bientôt installé à la foire des expositions du Kram dans la banlieue nord de Tunis pour accueillir les patients atteints de la COVID-19, a annoncé mercredi Faouzi Mehdi, ministre de la santé.

“Vu le manque de ressources, cette nouvelle structure hospitalière d’une capacité de 100 lits de réanimation et 400 lits d’oxygène démarrera dans un premier temps avec une trentaine de lits”, a indiqué le ministre de la santé lors d’une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à La Kasbah.

Le ministre a ajouté que le nouvel hôpital de Sfax, d’une capacité de 18 lits de réanimation et 160 lits oxygène, sera également bientôt ouvert signalant que le ministère de la santé œuvre de manière continue à renforcer sa capacité.

Dans ce contexte, il a fait savoir qu’actuellement il existe au total 230 lits de réanimation et ils seront la semaine prochaine 260 lits.

Faouzi Mehdi a, en outre, indiqué que 190 lits de réanimation sont actuellement en cours d’acquisition outre l’achat de concentrateurs d’oxygène qui seront mis à la disposition des médecins de première ligne.

Le ministre a indiqué que les hôpitaux locaux comptent actuellement 268 lits covid dont 64 sont occupés. Dans les hôpitaux régionaux, il y’a 82 lits de réanimation dont 55 sont occupés et 515 lits oxygène dont 300 sont occupés.

Par ailleurs, les hôpitaux universitaires comptent 153 lits de réanimation dont 144 sont occupés et 579 lits oxygène dont 427 sont occupés. Selon la même source, l’hôpital de campagne installé à la cité sportive d’El Menzah compte 80 lits oxygène dont 35 sont occupés.

Faouzi Mehdi a indiqué que mardi soir, 1237 nouveaux cas de contamination et 29 décès ont été enregistrés. Il a estimé que la situation épidémiologique diffère selon les régions puisqu’il ya une amélioration dans certaines villes, il y a une évolution dans d’autres et la situation est stationnaire dans quelques régions.

A cet effet, le ministre a rappelé l’importance de se conformer aux mesures préventives et aux gestes barrières signalant que le ministère est en train de renforcer la sensibilisation à travers les différents spots télévisés pour inciter les citoyens à porter le masque et à maintenir la distanciation.

Par ailleurs, le ministre a rappelé qu’il a été convenu avec les différents syndicats du secteur de renforcer les interventions de la première ligne pour pouvoir assurer la prise en charge des médecins atteints de la COVID-19 à domicile et éviter les complications et les transferts aux hôpitaux.

Il a, en outre, indiqué qu’un décret sera publié bientôt pour mettre en place une plateforme de télémédecine et assurer la prise en charge des malades à distance.