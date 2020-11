Campagne en ligne pour promouvoir les produits du terroir tunisien “Notre Agriculture et Nos Plats,un vrai Héritage et un Grand Trésor”

L’Association Change Alliance For Development lance une campagne en ligne pour promouvoir les produits du terroir tunisien sur les réseaux sociaux sous le slogan : “Notre Agriculture et Nos Plats, un vrai Héritage et un Grand Trésor”.

L’objectif de cette campagne est de présenter le concept de l’Agroécologie et l’enraciner chez les Tunisiens et de valoriser les produits de terroir tunisiens et de promouvoir l’héritage culinaire.

Certes, La diversité et la richesse naturelle de la Tunisie lui donne une grande variété des produits du terroir dans toutes les régions. Ces produits peuvent améliorer le développement durable, la biodiversité, le développement social, et le soutien des femmes rurales, et jouent un rôle très important dans l’enracinement de l’identité culturelle.

Cependant, la Tunisie se caractérise par un héritage alimentaire très diversifié et très riche, mais la valorisation et la promotion de ce patrimoine reste limité dans le cadre de la célébration de quelques manifestations. Il est crucial d’accorder plus d’intérêt à la sauvegarde, la mise en valeur, le développement et la promotion de ce patrimoine.

Des vidéos ont été produits spécialement pour cette campagne, par des étudiants spécialisés en agroalimentaire. Ces derniers ont participé à des sessions de formation en Agroécologie et en prise de vue et montage vidéo.

Ces vidéos seront publiés à partir de 03/11/2020, et ils traitent des produits de terroir et des plats traditionnels tunisiens tels que (bsissa, pins d’Alep, figue de barbarie, harissa, hlelem, huile d’olive), et ce dans le but de valoriser l’héritage culinaire Tunisien en mettant l’accent sur ses valeurs nutritionnelles et leurs impacts dans le renforcement du système immunitaire contre les infections surtout avec la propagation de l’épidémie du COVID 19.

Cette campagne s’insère dans le cadre de son projet “l’Agroécologie et les Produits de Terroir en Tunisie”, financé par la société internationale LUSH, l’association Change Alliance for Development CAD et en partenariat avec l’organisation Nawaya.

Pour plus d’information, rendez vous sur la page FB : https://www.facebook.com/chall4dev

Tekiano avec communiqué