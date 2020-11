Emission d’un timbre-poste représentant “Ksar Ouled Soltane” à Tataouine

La Poste Tunisienne a émis jeudi 5 novembre 2020, un timbre-poste représentant l’un des Ksours du désert étendus sur tout le Sud-ouest de la Tunisie, à savoir le “Ksar Ouled Soltane” à Tataouine.

Cette émission intervient à l’occasion de l’inscription des Ksours du Sud de la Tunisie sur la liste préliminaire du patrimoine culturel matériel mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et vise à faire connaitre les sites archéologiques, faisant partie du réserve culturel et touristique du pays. Dans le cadre de l’innovation dans le domaine de la philatélie, la technologie de “Réalité Augmentée” a été adoptée pour ce timbre-poste à travers l’application développée à cette finalité baptisée “Tunisia Stamps” qui est disponible sur l’App Store et le Play Store.

Le but est de donner un contenu numérique et textuel à l’image du timbre-poste afin de fournir des informations supplémentaires sur le sujet de l’émission. Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 05 novembre 2020.