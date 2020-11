HUAWEI Y7a avec la charge rapide de 22,5 W, pour profiter pleinement de l’expérience digitale

Le dernier smartphone d’entrée de gamme de Huawei, le Y7a, sera votre bras droit. Le nouveau Y7a dispose de deux compétences puissantes pour vous aider à répondre à vos besoins en photographie: un fantastique système à quatre caméras et une HUAWEI SuperCharge de 22,5 W. Et avec 128 Go de stockage, il y a de la place pour toutes les photos et vidéos que vous pouvez prendre. Avec les trucs et astuces discutés ici, vous pouvez également créer des publications sur Instagram et d’autres réseaux sociaux qui prendront d’assaut Internet.

Vous pouvez rechercher et télécharger les applications dont vous avez besoin pour créer un contenu plus intéressant via l’AppGallery ou via le widget Petal Search qui est pré -chargé sur votre écran d’accueil. Les applications incluses dans Petal Search incluent celles d’AppGallery ainsi que d’autres plates-formes tierces.

Prenez des photos nettes toute la journée avec les modes haute résolution et nuit

Le HUAWEI Y7a est livré avec une caméra arrière quadruple comprenant une caméra principale HD 48MP, un objectif ultra grand angle 8MP 120 °, un objectif macro 2MP et un objectif de profondeur 2MP. L’appareil photo prend en charge le mode haute résolution pour permettre la sortie directe de photos 48MP. Même rognées ou agrandies, les photos ont toujours une excellente résolution et une qualité d’image fine.

L’appareil photo HUAWEI Y7a est également hautement photosensible et dispose d’un mode nuit intégré, vous permettant de prendre des photos nettes, même la nuit et dans des conditions de faible luminosité.

Essayez d’utiliser le mode d’ouverture ultra grand angle pour les portraits

Un angle de caméra ultra-large produit un champ de vision plus large, ce qui signifie que vous n’aurez aucun problème à prendre des photos de groupe avec tous vos amis. L’appareil photo ultra grand angle du HUAWEI Y7a est également parfait pour accentuer même les figures les plus minces – essayez de les photographier sous un angle faible, par exemple, le photographe s’accroupit.

La fonction de mode d’ouverture intégrée de l’appareil photo vous permet également d’ajouter des effets bokeh à l’arrière-plan qui attirent l’attention sur le sujet, créant ainsi des portraits de rêve et accrocheurs.

Le nouveau Huawei Y7a est le smartphone ultime pour profiter pleinement de l’expérience digitale

Pour plus d’information, n’hésitez pas ç consulter les pages facebook et instragram ainsi que le site web de Huawei .