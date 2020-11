Les Samsung Galaxy M51 et M31S débarquent en Tunisie au meilleur prix (caractéristiques)

La gamme Samsung Galaxy M est une série de smartphones grand-public avec des tarifs très compétitifs. Cette série met l’accent sur l’autonomie des téléphones et tous ces smartphones sont équipés d’écrans Infinity pour une expérience de visionnement immersive. Les nouveaux Samsung Galaxy M51 et M31S viennent de débarquer en Tunisie au meilleur prix, découvrez leurs caractéristiques !

Caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy M51

le tout nouveau Smartphone Samsung Galaxy M51 peut atteindre jusqu’à 24h de connectivité, 64h de communication, et 182h de musique.

Le prix de Samsung Galaxy M51 est fixé à 1399,000 TND. Il est disponible chez Samsung à son prix de lancement. Vous pouvez le commander dès maintenant exclusivement en ligne et profitez d’une livraison gratuite à domicile.

Un cadran presque inexistant pour en voir plus

L’écran Infinity-O du M51 optimise la symétrie visuelle. Vous pouvez maintenant jouer, visionner, naviguer et effectuer plusieurs tâches en même temps sans interruption sur un grand écran FHD+ de 6.7 ” doté de la technologie Super AMOLED Plus qui est 13% plus fin et pèse jusqu’à 12% moins que les panneaux sAMOLED conventionnels. En prime, le cadran du smartphone est réduit pour optimiser l’espace d’écran.

La première batterie 7000 mAh en Tunisie

Lorsque vous vivez à fond, vous avez besoin d’un téléphone adapté à votre rythme. Avec une batterie de 7,000 mAh compatible avec la charge ultra rapide jusqu’à 25 W, vous pouvez visionner, partager et jouer selon vos envies. En conséquence, le Galaxy M51 est étonnamment mince à 9,5 mm et ne pèse que 213 grammes même s’il contient une batterie de 7000 mAh.

Design ergonomique et épuré

Le design épuré du Galaxy M51 est conçu pour tenir facilement dans votre main. Ses lignes contemporaines et sa finition brillante de qualité ajoutent une touche de style. Il est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Quadruple appareil photo polyvalent pour documenter votre vie

Pour les moments inattendus de la vie, le quadruple appareil photo est idéal. Prenez de superbes photos de votre monde avec un appareil photo principal de 64 MP ou obtenez une image plus large avec l’angle de vue de 123 ° de l’objectif ultra grand angle 12 MP. Le capteur de profondeur 5 MP ajoute un flou d’arrière-plan et l’objectif macro 5 MP optimise la mise au point sur les gros plans.

Objectif macro pour capturer tous les détails

L’objectif macro 5 MP vous permet de vous approcher pour capturer tous les plus beaux détails. Il applique un effet bokeh naturel à vos photos pour faire ressortir votre sujet de l’arrière-plan.

Le capteur de profondeur met en lumière votre sujet

Le capteur de profondeur 5 MP vous permet de régler la profondeur de champ sur vos photos. D’une simple pression, vous pouvez ajuster le flou d’arrière-plan derrière votre sujet pour le mettre en valeur.

Des selfies à couper le souffle

Capturez vos plus beaux profils avec l’appareil photo frontal 32 MP du Galaxy M51. Utilisez la mise au point en direct pour ajouter un léger flou d’arrière-plan et vous mettre en avant, que vous soyez dans un café ou dans un parc.

Profitez de plus d’espace pour jouer

Le Galaxy M51 allie rapidité et grande capacité de stockage. Avec un processeur Snapdragon 730G Octa-Core de pointe et 8 Go de RAM, il offre des performances fluides et efficaces. Téléchargez plus et supprimez moins avec jusqu’à 128 Go de mémoire interne, extensible avec une carte microSD de 512 Go.

Une sécurité renforcée. Pour protéger ce qui compte

Intégré au matériel et au logiciel du téléphone au stade de la fabrication, Samsung Knox sécurise votre téléphone dès que vous l’allumez. Grâce à une sécurité sur plusieurs niveaux, cette plateforme protège vos données les plus sensibles contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Concentration optimale avec One UI Core

L’interface One UI Core vous rapproche de l’essentiel. Grâce à une intégration parfaite du matériel et du logiciel, accédez rapidement et facilement au contenu et aux fonctionnalités. Utilisez le mode Nuit pour une expérience confortable dans l’obscurité et profitez d’une navigation claire, intuitive et naturelle sur votre smartphone.

Qu’en est-il du nouveau Samsung Galaxy M31s ?

Le Samsung Galaxy M31s embarque un SoCExynos 9611, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Il possède 4 capteurs photo à l’arrière, le principal fait 64 mégapixels et a une batterie de 6000 mAh, compatible charge rapide.

Le prix du Samsung Galaxy M31s est 999,000 TND. Il est disponible chez Samsung Tunisie à son prix de lancement. Vous pouvez commander votre nouveau smartphone au meilleur prix en Tunisie exclusivement en ligne et profitez d’une livraison gratuite sur toute la Tunisie ainsi qu’une garantie officielle Samsung Tunisie de 1 an.

Design chic avec un look contemporain

Le Galaxy M31s arbore un superbe écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces qui produit des couleurs époustouflantes. Le corps profilé est conçu pour être tenu confortablement dans la main. Son effet brillant et dégradé ajoute à la sensation moderne. Il est disponible en deux couleurs, noir et bleu.

Matériel améliorant les performances pour des vitesses et des flux rapides

Le Samsung Galaxy M31s est équipé d’un puissant processeur Octa-core et 6 Go de RAM pour gérer vos jeux et vos livestreams riches en graphiques à des vitesses rapides. Avec 128 Go de mémoire interne, vous disposez de suffisamment d’espace pour diffuser, télécharger et publier.

Voyez plus dans vos photos avec l’appareil photo ultra grand angle

Le grand angle de 81 degrés et le très grand angle de 123 degrés capturent la scène telle que vous la voyez, de sorte que vous ne manquerez pas le moment d’où vous vous situez. Maintenant, il est encore plus facile d’obtenir un superbe panorama.

Pour ces moments inattendus de la vie, le Samsung Galaxy M31s vous servira.

Utilisez l’appareil photo principal 64MP pour prendre de superbes photos ou utilisez l’angle de vision 123 ° de l’appareil photo ultra grand angle 12MP pour prendre des photos plus larges. La caméra de profondeur 5MP brouillera l’arrière-plan, tandis que la caméra macro 5MP maintient la mise au point en gros plan, Près de la caméra macro 5MP de Samsung Galaxy M31s et affichez des détails super fins dans l’image. Il applique des effets bokeh naturels aux photos pour faire ressortir le sujet et l’arrière-plan.

Nidhal Saadi, nouvel ambassadeur de Samsung Tunisie

Samsung Tunisie a choisi l’acteur tunisien Nidhal Saadi comme nouvel ambassadeur de la marque. La star tunisienne représentera la nouvelle campagne du Samsung Galaxy M51.

Tekiano avec communiqué