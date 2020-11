Match Borussia Dortmund vs Bayern Munich: où regarder le choc du championnat allemand du 7 novembre?

Borussia Dortmund affronte Bayern Munich ce samedi 07 novembre 2020 dans le cadre de la 7ème journée du Championnat d’Allemagne. Le match Borussia Dortmund vs Bayern Munich se déroule à partir 18h30 au stade Signal Iduna Park, ou BVB Stadion Dortmund.

Ce Klassiker oppose les co-leaders de la Bundesliga, Borussia Dortmund et Bayern Munich. Ces deux équipes comptent 15 points et restent sur une série de 4 victoires en championnat allemand.

Le match Borussia Dortmund vs Bayern Munich sera diffusé en direct live sur beinsports fr 1, Vamos, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Bundesliga 1 et Sky Sport Uno. Le streaming du match Borussia Dortmund vs Bayern Munich est disponible sur bein connect.

