Kteb Lyoum: Une nouvelle chronique littéraire par Saif Ghrairi Thiri

Kteb Lyoum est une chronique littéraire proposée par Saif Ghrairi Thairi qui revient sur ses livres Coups de cœur, ceux de l’équipe médiathèque de Tunis et plus généralement sur l’actualité éditoriale francophone des deux rives de la Méditerranée.

Des capsules vidéos réalisées par l’Institut Français de Tunisie avec Saïf Ghrairi Thairi seront proposées chaque lundi soir à 20h en ligne sur la page Facebook de l’IFT. Saif Ghrairi Thairi a étudié la langue, la littérature et la civilisation françaises à l’Institut des Sciences Sociales et Humaines de Tunis.

Jeune militant féministe Queer et défenseur des droits humains en Tunisie, il a participé avec d’autres jeunes féministes à la conception et à la réalisation d’un livre en bandes dessinées sur la sexualité des femmes.

Le livre est intitulé « Sexualité mouvante ; Corps des femmes entre désirs de liberté et jougs de l’État et de la société », Il est paru et présenté le 13 août 2020 dans le cadre de l’Université Féministe Ilhem Marzouki mise en place par l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates.

Saif a, à son actif, plusieurs articles et une série d’entrevues avec différentes figures féministes tunisiennes intitulée « Féministes : Voix et Voie – s ».

Tekiano avec IFT