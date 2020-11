L’Art Rue lance un appel à candidatures dans le cadre du programme AllAround Culture

Dans le cadre du programme All-Around Culture, un programme cofinancé par l’Union européenne, L’Art Rue lance un appel à candidature pour des initiatives culturelles et civiques menées par des jeunes dans la zone mal desservie des pays du voisinage Sud européen (ENP South) : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie et diaspora syrienne et libyenne.

Intitulé “Initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes”, l’appel offre la possibilité d’innover, d’expérimenter et de s’engager dans des processus de création contextuelle, d’échanges et de collaborations.

ALL-AROUND CULTURE est un nouveau programme régional dont le but est de promouvoir la consolidation d’un écosystème culturel vital, tel un environnement propice à l’inclusion sociale et économique des jeunes de sept pays de la région arabe, notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine ainsi que les communautés syriennes et libyennes basées dans ces pays.

La date limite pour postuler en ligne est fixée pour le 25 décembre 2020, informe l’Art Rue dans un communiqué de presse. Cet appel est adressé aux jeune artistes (âgés entre 18 et 35 ans), collectifs, chercheurs, activistes de la société civile ou à des opérateurs culturels intéressés par le développement sur leur territoire de projets contextuels basés sur les populations.

Les 32 candidats sélectionnés recevront une subvention de recherche d’un montant

forfaitaire maximum de 3000 EUR. Cette subvention devra être utilisée pour réaliser

l’étude et la recherche nécessaire sur le territoire et avec la (les) communauté(s) avec

laquelle le candidat souhaite travailler.

Pour plus d’informations et participer, consultez l’appel de candidature :

Télécharger (PDF, 555KB)