Les vieux smartphones Android ne pourront accéder à certains sites qu’avec Firefox en 2021

Deux sites web spécialisés, en l’occurrence presse-citron.net et phonandroid.com, assurent qu’en 2021 des millions de sites web ne seront plus accessibles, « si vous utilisez encore un smartphone sous Android 7.1.1. À l’heure d’Android 11, il est grand temps de faire du changement en optant pour un smartphone plus récent », explique notamment le site presse-citron.net.

Et pour aider les internautes, la rédaction dudit site web a concocté un petit guide en prévision des fêtes de fin d’année, lequel a répertorié les meilleurs smartphones qui pourraient être utiles.

Dans la foulée, le site s’interroge: “comment est-il possible?”. Et il répond : «La raison provient du HTTPS et particulièrement de Let’s Encrypt. Si vous ne le savez pas, HTTPS est un protocole qui permet de chiffrer les communications, mais pas seulement, HTTPS permet aussi de vous assurer que vous voyez bien le bon contenu mis en ligne sur un site ».

Comprendre autrement que « Let’s Encrypt se présente comme une autorité de certification à but non lucratif qui fournit gratuitement des certificats TLS à plus de 180 millions de sites dans le monde. Pour que votre site soit HTTPS, il lui faut un certificat, c’est donc ce que propose Let’s Encrypt gratuitement. Le protocole HTTPS est largement mis en avant par de nombreux moteurs de recherche, et notamment Google ».

Seulement, problème : le certificat décerné par Let’s Encrypt ne sera plus compatible avec Android 7.1.1, et évidemment les versions encore plus anciennes. A noter que Let’s Encrypt est largement implanté dans Windows, macOS, Android, iOS, et bien d’autres systèmes d’exploitation. Dans ce cadre, « dès 2021, les smartphones sous Android 7.1.1 ne permettront plus d’accéder à un site certifié par Let’s Encrypt. Cela concerne donc des centaines de millions de sites web ».

Alors pas une solution alternative ? Bien sûr que oui, selon presse-citron.net. « Si vous ne voulez pas mettre à jour votre téléphone, ou même en changer, il existe une solution plus simple : utiliser Mozilla Firefox. Ce navigateur indépendant émet ses propres certificats et continuera de supporter celui de Let’s Encrypt ».

Nous voilà avertis, des changements vont intervenir dès janvier 2021.

T.B.