Sortie du Livre “Une brève histoire de la Bourse de Tunis” de Hamza Knani

Qui mieux que Hamza Knani pour restituer l’histoire de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, célébrant son cinquantenaire. Témoin et acteur aux premiers rangs tout au long de ces dernières 40 années des étapes successives de développement du marché financier, il vient de terminer la rédaction d’un ouvrage qui fera référence. Intitulé « Une brève histoire de la Bourse de Tunis », il est préfacé par un connaisseur, Mohamed Fadhel Abdelkefi, ancien directeur général de Tunisie Valeurs, président de la Bourse, et ministre des Finances.

L’ouvrage est publié aux éditions Leaders, en deux versions, un grand format en quadrichromie, abondamment illustré et un livre universitaire, et sera ce mois-ci en librairies.

Sous une plume raffinée et s’appuyant sur des documents historiques inédits, Hamza Knani remonte aux origines des activités financières et bancaires en Tunisie sous le protectorat, avant de présenter le nouveau marché financier né au lendemain de l’indépendance et la création de la Bourse de Tunis.

Sans concession, il évoquera la léthargie, puis les grandes réformes et s’attardera sur l’évolution enregistrée depuis 1989. Tour-à-tour, il n’omettra pas de mentionner les euphories, les crises et les scandales vécus.

La loi 117-94 apportera une nouvelle organisation du marché. Hamza Knani consacre un chapitre instructif à la nouvelle architecture et au fonctionnement de ses différents instruments.

L’ouvrage se termine par une conclusion qui vaut enseignements majeurs et recommandations, une chronologie des principaux évènements et des annexes utiles.

Un livre-roman, un livre d’analyse et de réflexion, un livre d’une mémoire partagée. La qualité du récit, dense, précis, documenté de Hamza Knani et la valeur des photos anciennes et récentes, mais aussi la reproduction de vieux titres, certificats d’actions et obligations, tous comme les nombreux tableaux financiers et autres annexes, font de cet ouvrage un document précieux.

Edition Grand Format, 160 pages, 80 DT

Edition Universitaire, 240 pages, 25 DT

