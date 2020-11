VIRTUAL RUN COMAR de Tunis-Carthage 2020: Le grand Marathon de Tunis se passera en ligne

Le comité d’organisation du Marathon Comar décide de reporter la 35ème édition du Marathon COMAR de Tunis-Carthage pour l’année 2021, au regard de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie et l’interdiction des grands rassemblements, et pour pouvoir fêter cet évènement comme il se doit ultérieurement.

Pour cette année, c’est une série de courses promotionnelles virtuelles intitulée “Virtual Run COMAR de Tunis-Carthage 2020” qui sera organisée les 05 et le 06 Décembre 2020. En effet le monde de l’athlétisme se dirige de plus en plus vers la technologie et le virtuel pour s’entrainer et aussi garder le contact avec ses coéquipiers et surtout pour participer aux différentes compétitions.

Pour participer à cette édition virtuelle du Marathon Comar, il faut télécharger l’application (disponible sous android et iOS) et s’inscrire gratuitement sur le site du marathon du 01 novembre au 03 décembre 2020: https://sportmaniacs.com/fr/services/inscription/virtual-run-comar-de-tunis-carthage#registrations

Chaque participant doit télécharger l’application quelques jours avant la course puis entrer ses identifiants reçus par mail. Il aura l’occasion de participer à 3 courses le Marathon (42.195km), le Semi-Marathon (21.1km) et la course pour tous (10km).

Le jour de la course Il faudra juste ouvrir l’application, cliquer sur START et courir jusqu’à effectuer la distance choisie et à la fin (il faut avoir parcouru la distance totale) et appuyer sur STOP. L’application fait une mise à jour automatique et envoie les résultats à la plateforme de la course et le classement sera généré automatiquement. Des diplômes seront envoyés à tous les finishers.

La course virtuelle est totalement gratuite et sans frontières : les participants (athlètes licenciés ou pas) peuvent créer leurs propres parcours, n’importe où dans le monde ! Les participants n’ont pas besoin de dossards, seulement de l’application mobile VIRTUAL RUN COMAR.

Pour plus d’informations, consultez le site https://marathon.comar.tn/

Tekiano