Lancement d’une plateforme pour dénoncer les violations des droits de l’homme en Tunisie par Al Bawsala

L’organisation Al Bawsala a lancé une plateforme offrant aux citoyens la possibilité de dénoncer les cas de violation des droits de l’homme en Tunisie, en coopération avec d’autres organisations et associations de défense des droits de l’homme.

La plateforme violations.marsad.tn d’Al Bawsala a pour objectif de soutenir la participation des organisations s’intéressant au projet de défense des droits élémentaires et de renforcer l’observation et le suivi. Présentation de la plateforme qui a été lancée le 07 novembre 2020 dans la vidéo qui suit:

La plateforme permet aux citoyens de dénoncer les cas de violation des droits de l’homme afin de former une base de données relative aux dépassements. Les organisations participant à ce projet assisteront les victimes en offrant un appui psychologique et un encadrement juridique. L’utilisation de cette plateforme insiste sur le respect de la sécurité et de la confidentialité des données relatives aux dénonciateurs.

Al Bawsala est une ONG de droit tunisien à but non lucratif qui a pour objectif de replacer le citoyen au cœur de l’action politique en lui donnant les moyens de s’informer sur l’activité des élus et de défendre ses droits fondamentaux ; établir des relations avec les élus et les décideurs afin d’œuvrer à la mise en place d’une bonne gouvernance et d’une éthique politique; et participer à la défense de l’idée de progrès social et d’émancipation du citoyen.

Tekiano