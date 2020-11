Tunisie : Le vaccin contre le Coronavirus est en phase de pré-commercialisation

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et membre du Comité national de lutte contre le Coronavirus, Hechmi Louzir, a affirmé, mardi 10 novembre 2020 que le laboratoire pharmaceutique américain, “Pfizer” a réussi en coopération avec la société allemande de biotechnologie, “Biontech”, à développer un vaccin contre le Covid-19 avec un taux d’efficacité de 90%, selon les résultats préliminaires de la troisième et dernière phase des essais cliniques, qui est la phase de pré-commercialisation.

Dans une déclaration à la TAP, Louzir a indiqué que le Comité national de lutte contre le Coronavirus suit les développements au niveau de tous les grands laboratoires pharmaceutiques du monde, y compris le laboratoire américain qui a obtenu ces résultats, qu’il a qualifiés de ‘”remarquables”, notant que les deux entreprises précitées travailleront pour fournir jusqu’à 50 millions de doses du vaccin pour l’année 2020 et jusqu’à 1.3 milliard de doses en 2021.

Louzir s’est déclaré optimiste face à ces résultats promoteurs, à la lumière de l’aggravation de la situation épidémiologique dans le monde et du nombre élevé de décès, d’autant plus qu’environ 11 vaccins produits par des laboratoires américains, chinois, russes et allemands, ont atteint le stade des essais cliniques (troisième étape), a-t-il affirmé, soulignant la volonté de la Tunisie d’obtenir le vaccin contre le Coronavirus dès qu’il s’avère efficace à 100%.

En revanche, le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a souligné la nécessité de vérifier les effets secondaires et les éventuelles complications que le vaccin pourrait engendrer, outre l’importance d’évaluer sa sécurité pour l’Homme, à un stade ultérieur.

A noter que le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, avait affirmé lors d’une conférence de presse tenue au cours du mois d’octobre dernier, que la Tunisie est répertoriée parmi les pays qui seront en mesure d’acquérir un vaccin contre le Coronavirus, aussitôt développé, notant que les fonds nécessaires à l’acquisition du vaccin, après la confirmation de son succès et l’achèvement de sa fabrication ont d’ores et déjà été mobilisés.

D’après la TAP