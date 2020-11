Tunisie – Météo : Pluies éparses sur le Nord et localement le Centre dans l’après-midi du 11 novembre

Le temps se caractérise, mercredi 11 novembre 2020 par plusieurs phénomènes météorologiques. Il sera brumeux, au cours des premières heures de la journée, dans les zones basses et les zones avoisinantes aux barrages, forêts et Oueds.

Il sera ensoleillé et entrecoupé de quelques nuages par la suite.Quelques pluies éparses sont attendues sur le Nord et localement le Centre, l’après-midi.

La température enregistrera une baisse relative et les maximales varieront, entre 19 et 25 degrés.Le vents sera généralement, modéré et la mer peu agitée