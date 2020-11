Atelier en ligne “Son & Image” encadré par l’artiste multimédia allemand Thomas Köner en anglais

Le Goethe-Institut organise un atelier en ligne sous le thème : “Son & Image” encadré par l’artiste multimédia allemand Thomas Köner du 25 au 27 novembre 2020, dans le cadre de sa programmation cinématographique Filmklub.

De quoi se souvient-on après avoir quitté un film? Des extraits d’images? Des voix? De la musique? De tout? Qu’est-ce qui compose le film-objet? Et qu’est-ce qui vient en premier: l’image ou le son?

Ce sont quelques-unes de ces questions qui seront abordées dans cet atelier visant à offrir aux jeunes cinéastes l’opportunité d’approfondir leur intérêt et leurs connaissances dans les deux composantes les plus importantes de la réalisation cinématographique: le son et l’image.

L’atelier tentera de se focaliser sur le processus de réalisation de films séparément, afin de questionner le spectacle audiovisuel qui se joue dans la rencontre entre images et sons, surtout en ces temps où l’activité en ligne prend de plus en plus d’ampleur.

Cet atelier s’intéressera au rapport du cinéaste à son œuvre dans une nouvelle réalité audio-visuelle. Il abordera également le concept de la tellability, le fait de se questionner sur ce qui donne envie de raconter cette histoire ou de documenter cette situation. Comprendre que la façon dont les autres nous regardent, influence la manière dont nous nous orientons vers nos travaux et notre expression créative.

Il explorera aussi quelques questions telles que l’influence de la perception du son sur l’image, les technicités, et l’esthétique, l’utilisation du smartphone dans le cinéma …

Pour participer à cet atelier, il faut être réalisateur.rice de nationalité arabe ou africaine, maîtriser l’anglais et être âgé entre 18 et 35 ans. L’appel à candidature est lancé en Afrique et dans le monde arabe jusqu’au 23 novembre 2020 à minuit. Suite à cela, six candidats seront sélectionnés. Les résultats seront annoncés la veille de l’atelier.

La candidature doit être envoyé avant le 23 novembre 2020 à minuit sur cette adresse : film-tunis@goethe.de . Pour plus d’informations consultez le site du Goethe Institut .

Tekiano avec Goethe Institut Tunis