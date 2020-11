Tunisie vs Tanzanie : où regarder le match de l’équipe nationale du 13 novembre 2020?

La Tunisie joue contre la Tanzanie vendredi 13 novembre 2020 pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021). Le match Tunisie vs Tanzanie se déroule à partir de 20H sur la pelouse du stade de Radès.

L’équipe Tunisienne tentera, en accueillant son homologue tanzanienne vendredi à Radès, de préserver sa première place à la tête du groupe J en réalisant sa troisième victoire dans la compétition et s’assurer une nouvelle participation à la CAN 2021.

Le match Tunisie vs Tanzanie sera diffusé en direct live sur les chaines Al Watania 1 (réseau terrestre), beinsports ar 7 et beinsports fr 4. Le streaming du match Tunisie vs Tanzanie est accessible sur le site Bein connect.

