Les déchets plastiques pourraient servir pour la production d’hydrogène

Une équipe de chimistes de l’université d’Oxford est parvenue à produire de l’hydrogène gazeux à partir de divers déchets plastiques soumis à des micro-ondes. Ces scientifiques ont mixé les déchets plastiques avant de les ” cuire ” au micro-onde pour produire de l’hydrogène gazeux, apprend-t-on du site Nature Catayisis, sur lequel les résultats de leur recherche ont été publiés.

C’est dans l’objectif de valoriser les déchets plastiques qui ne cessent de s’accumuler dans la nature que ces chercheurs ont mené cette expérience, ajoute-t-on de même source.

Selon eux, ces plastiques pourraient être une ressource pour produire de l’hydrogène et en faire, entre autres, du carburant.

Dans cette expérience, des sacs en plastique (polyester), des emballages alimentaires (polypropylène) et du polystyrène ont été mixés dans un mixeur de cuisine jusqu’à obtenir des fragments d’environ cinq millimètres.

Les fragments ont été, ensuite mélangés avec une préparation contenant de l’oxyde de fer et d’aluminium et de l’acide citrique à parts égales qui catalyse la réaction de déshydrogénation des plastiques.

L’échantillon est placé dans un tube de quartz et passé dans un ” micro-onde ” de 1.000 watts construit par les scientifiques, puis soumis aux micro-ondes pendant une durée comprise entre trois et cinq minutes.

Les gaz issus de cette réaction ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse.

Ce protocole a permis d’extraire 97 % de l’hydrogène compris dans le plastique sous forme gazeuse. La partie carbonée solide est récupérée sous la forme de nanotubes. La transformation ne prend qu’entre 30 et 90 secondes. Selon Peter Adwards, qui dirige cette recherche ces résultats sont ” une solution potentielle et attractive au problème des déchets plastique “.

