L’amour et la Guerre thème du 1er atelier du projet “Parlons Cinéma” à Beni Mtir et Alexandrie

L’association l’Art vivant de Tunisie annoncer sa collaboration avec la Fondation de l’Art et la vie d’Egypte pour la mise en place de la première édition du projet culturel “Parlons Cinéma” à Beni Mtir et l’Alexandrie durant laquelle les enfants tunisiens et égyptiens parlent cinéma.

Le début des ateliers s’est fait avec les jeunes de la région de Fernana sous le thème “Parlons cinéma : l’Amour et la guerre” le 14 novembre dernier. Les ateliers se dérouleront tout au long de deux années de 2020 à 2022 à Beni MTIR et les petits villages voisins, en simultanée avec la Fondation de l’Art de la vie d’Égypte qui opère depuis des années avec des enfants et des jeunes de la ville d’Alexandrie résidant dans des institutions et des refuges.

Les ateliers cinématographiques se dérouleront dans les deux pays et ont pour but de former et d’encadrer ces enfants dans les différents métiers du cinéma à travers des ateliers théoriques pratiques qui vont aboutir à la réalisation des courts métrages afin de leur permettre de s’exprimer et d’agir à travers l’Art.

Les productions seront présentées à la fin du projet, en Tunisie dans le cadre d’un festival international qui se déroulera en mai 2022. Le projet Parlons Cinéma est soutenu par Arab Fund for Arts and Culture, dans le cadre de la subvention de soutien régional.

Le projet “Parlons Cinéma” est encadré par l’association tunisienne l’Art Vivant, fondée en 2012. L’association cherche à rendre la pratique artistique et culturelle accessible auprès des enfants et des jeunes vivant dans les zones marginalisées de la Tunisie. Son objectif est de permettre aux enfants d’exprimer leurs préoccupations et de traduire leurs opinions dans un cadre propice au développement personnel et collectif.

Vous pouvez suivre le projet à travers la page Facebook Parlons Cinéma.

