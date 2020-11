Tunisie vs Tanzanie: où regarder le match de l’équipe nationale du 17 novembre 2020?

La Tunisie affronte la Tanzanie mardi 17 novembre 2020 pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021). Le match Tunisie vs Tanzanie se déroule à partir de 20H sur la pelouse du stade Dar Es Salem.

Les aigles de Carthage dominent le groupe J avec 9 points après avoir remporté tous ses matchs, devant la Guinée Equatoriale avec 6 points et la tanzanie et la Libye qui se partagent la 3e place avec 3 points chacun.

Les Aigles de Carthage n’ont plus besoin que d’un nul pour assurer leur 18ème qualification pour la CAN 2021 et la 15ème de suite après avoir vaincu la Tanzanie vendredi dernier (1-0).

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Tanzanie en direct live sur les chaînes beIN Sports 7 HD (AR) et beIN Sports 3 HD (FR). Le streaming du match Tunisie – Tanzanie du 17 novembre 2020 est accessible sur bein connect.