Pluies éparses et orageuses sont attendues dans le nord, localement le centre et le sud-est. Elles seront abondantes parfois à Bizerte, Nefza, Tabarka et accompagnées de chute de grêle sur certains endroits.

Températures en légère baisse. Les maximales oscilleront entre 16°c et 21°c et atteindront 12°c dans les hauteurs et 25°c à Tozeur.

Vents relativement actifs près des côtes. Leur vitesse atteindra 45 km/h. Mer agitée à très agitée dans le nord.