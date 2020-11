Sahili Jirayti un service pour retirer les pensions de retraite par la CNRPS et la Poste tunisienne

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a annoncé, vendredi 20 novembre, le lancement d’un nouveau service baptisé, ” Sahili Jirayti ” pour faciliter le retrait des pensions de retraite par le biais des Distributeurs automatiques de billets (DAB) de la Poste tunisienne.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, la CNRPS précise que ce nouveau service, gratuit et facultatif, lancé en coopération avec la Poste tunisienne vise à simplifier davantage les procédures, à améliorer les services et à les numériser au profit des affiliés de la caisse.

Il leur permet, selon la même source, de décaisser leurs pensions via les distributeurs automatiques “DAB” installés dans les centres postaux à travers le compte qu’ils ont obtenus auparavant auprès des services postaux tunisiens. Ceux qui n’ont pas encore de compte, peuvent en créer un auprès des services de la poste.

Ceux qui souhaitent obtenir leurs pensions via ce service devraient suivre les instructions qui ont été approuvées à cet effet par la poste tunisienne, qui a affirmé que les affiliés de la CNRPS pourront, dans une seconde étape, retirer leurs pensions via les distributeurs automatiques de la Poste tunisienne.

La Poste tunisienne a affirmé que le lancement de ce service vise principalement à développer, numériser et faciliter les services financiers destinés aux affiliés et citoyens et à réduire l’encombrement dans les bureaux de poste, soulignant que les bénéficiaires des pensions de la CNRPS peuvent contacter le Centre de Service Client 1828, Service N ° 2 ou 3, pour obtenir plus de précisions et une réponse à leurs questions.