De plomb et de Sang : Une expérience BD en 360°pour apprendre, se projeter & s’interroger

De plomb et de Sang est un projet créatif transmédia, fruit du travail d’une équipe franco-italo-tunisienne, History Board, et qui se décline en une bande-dessinée papier, une bande-dessinée numérique interactive et une exposition itinérante.

Cette création artistique propose au lecteur une nouvelle expérience digitale inédite dont il tisse les ficelles à sa guise. Le bdéiste tunisien Seif Eddine Nechi est le dessinateur de cette BD multi frontières conçue en collaboration avec des historiens, pédagogues, développeurs et chercheurs internationaux venant de France, Italie, Tunisie et Canada.

Un projet universel dont l’application interactive a été conçue par une boite de développement canadienne et dont la Bande Dessinée a été imprimée chez l’éditeur tunisien Abdelaziz Belkhodja à travers Apollonia Editions.

L’objectif du projet De plomb et de Sang est de soutenir la compréhension de l’histoire italienne dans les années 70, et les mécanismes de développement des extrémismes contemporains. Sa particularité est le traitement d’une histoire commune, la montée des extrémismes et de la résistance aux violences de tous bords, artistiquement. Une expérience de lecture impliquante à faire dans un cadre pédagogique en classe ou la maison.

Le projet vise à donner aux jeunes les moyens de comprendre l’Europe d’aujourd’hui et les les agissements et faits qui ont orienté son édification et ce qu’elle est devenue. Il invite les jeunes d’aujourd’hui à s’informer et s’interroger pour éviter que la face sombre de l’histoire ne se répète et ne conduise au pire.

Plus de 45 planches étaient nécessaires pour produire ce premier volet de cette BD interactive confie Seif. L’application téléchargeable sur Tablette android ou iPod est très ludique puisqu’elle permet d’explorer le sujet de différents angles en cliquant sur des objets divers, ajoute-il.

Cliquer sur un poster, la télé ou une fenêtre offre la possibilité de suivre et découvrir de nouveaux détails. Des images d’archives, sites réels et personnages qui ont existé à l’époque sont utilisés pour donner toute sa réalité à la BD et garantir une immersion.

De Plomb et de Sang précipite deux jeunes dans la tourmente des attentats qui ont touché l’Allemagne et l’Italie dans les années 1970, alors que l’histoire européenne est face aux radicalismes et à la montée des extrêmes et invite les jeunes du monde entier à s’informer et s’interroger.

Dans la bande-dessinée numérique, plongez au coeur d’un appartement à Bologne dans les années 70 et vivez la quête de la jeune Alessia pour comprendre les mécanismes de montée de la violence.

Pour découvrir la BD papier, vous pouvez la télécharger gratuitement directement via le site deplombetdesang.com ou essayer les applications android et iOS proposant un récit à 360° donnant la possibilité de visiter toutes les pièces, animer tous les objets puis revenir dans l’appartement pour finir la quête, et ce en trois langues, français, anglais et italien.

Ce projet est co-financé par le programme Europe Creative qui soutient les secteurs audiovisuel, culture et créatifs en Europe.

Sara Tanit