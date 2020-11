Les arts du spectacle vivant aux temps du coronavirus en Tunisie: Thème d’un Webinar par Al Badil

Al Badil – L’Alternative Culturelle organise un Webinaire intitulé “Les arts du spectacle vivant au temps du coronavirus en Tunisie” ( Performing arts in the time of Coronavirus in Tunisia) vendredi 27 novembre 2020 avec la participation de plusieurs artistes et protagonistes de la scène culturelle tunisienne.

Pour cette première rencontre virtuelle, Al Badil – L’Alternative Culturelle s’intéresse à la situation des arts et des artistes du spectacle vivant en ces temps de pandémie du Coronavirus!

Précarité, frustration et manque de visibilité sur le futur, le secteur du spectacle vivant en Tunisie déjà fragilisé avant l’avènement de la crise sanitaire de la covid-19, souffre aujourd’hui doublement. Un constat qui ne s’améliore point avec tous les reports, les annulations et la fermeture des lieux de la diffusion culturelle qui se poursuivent depuis le mois de mars 2020 et qui demeure une épreuve accablante aussi bien pour les artistes que pour l’ensemble des métiers liés à l’art de la scène.

Quelle est l’étendue de cet impact sur les artistes et les intermittents du spectacle en Tunisie? Quelles solutions à proposer pour sauver ce secteur sur le court, moyen et long terme? Sommes-nous prêts pour la diffusion numérique des arts vivants ? Dans quelle mesure et à quel point le public tunisien est-il prêt à soutenir ce secteur? A quel point les mesures gouvernementales ont été efficaces jusqu’à présent?

Pour répondre à ces questions, Al Badil – L’Alternative Culturelle se propose pour donner la parole aux artistes tunisiens suivants :

-Oumaima Manai (Danseuse et chorégraphe)

-Wael Marghni (Danseur et chorégraphe)

-Essia Jaibi (Metteuse en scène, dramaturge et productrice)

-Fadhel Boubaker (Oudiste, compositeur et musicologue)

-Zied Zouari (Violoniste, compositeur et arrangeur)

-Aymen Gharbi (Architecte et curateur )

Le débat sera modéré par Selim Ben Safia ; danseur, chorégraphe et directeur artistique à l’association Al Badil.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’association Al Badil

Tekiano avec Al Badil