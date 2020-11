Cozi Business Incubator: Postulez pour faire partie de l’incubateur du sud Tunisien

Cozi Business Incubator est un incubateur lancé dans le sud tunisien pour favoriser l’entrepreneuriat et la création de startups tunisiennes et contribuer ainsi à la génération de l’emploi et de la richesse en partenariat avec USAID Tunisia Jobs.

Le Cozi Business Incubator est le premier incubateur d’entreprise au sud tunisien après la création de Cozi Coworking Space à Djerba en 2016. Il s’inscrit dans l’optique de la décentralisation et la création d’une plateforme regroupant tous les intervenants dans cet écosystème.

L’objectif de l’incubateur est de créer des affaires rentables et croissantes avec des jeunes innovateurs du sud Tunisien. Le programme d’incubation permettra aux candidats de réaliser leur idée en s’appuyant sur des formateurs et un network d’intervenants assez considérable afin de lever des fonds pour continuer leur mission une fois sortis de l’incubateur.

Le programme du projet se portera sur 3 grandes axes :

– La sensibilisation, la mobilisation et la présélection de 80 candidats ayant rempli dûment le formulaire

– Bootcamp 48h (formation intensive et pitch devant un jury) et la sélection des 15 incubés

– Incubation durant 4 mois pour les sélectionnés

CoZi Incubator offre un espace créateur, stimulant, et un soutien multidimensionnel aux personnes intéressées; coaching, expertise dans différents domaines, élaboration de business plan et de « business développement » et la recherche de financement au démarrage.

L’équipe de COZI BUSINESS INCUBATOR donne Rendez-vous aux jeunes du sud Tunisien et les porteurs d’idées de projets dédiés au développement du sud dans les différents domaines d’activité lors des sessions d’informations pour présenter les étapes du projet et le cursus d’accompagnement et vu l’état sanitaire actuel les sessions d’informations s’adaptent en se transforment en sessions ouvertes en ligne sur la page Facebook de COZI.

Ces sessions d’information seront des échanges avec des acteurs dans le domaine entrepreneuriat en Tunisie, et une explication approfondie du programme et les phases d’incubation.

L’inscription pour la phase de présélection sera totalement en ligne à l’aide de ce formulaire avant le 1 décembre 2020 : https://tripetto.app/run/EIE2KQQA1E

Pour plus de détails, visiter la page Facebook Incubator.CoZi.tn

Tekiano avec communiqué