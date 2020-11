Le plus vieil arbre du parc du Belvédère de Tunis a son timbre

La Poste Tunisienne émet un timbre-poste pour valoriser l’arbre “Ficus macrophylla” plantée dans le parc du Belvédère à Tunis, qui fête cette année son 130ème anniversaire (1890-2020), et ce dans le cadre de sa contribution à faire connaitre le patrimoine naturel diversifié de la Tunisie et notamment sa flore, et dans le but de contribuer à la sensibilisation environnementale des citoyens.

Dans le cadre de l’innovation dans le domaine de la philatélie, la technologie de “Réalité Augmentée” a été adoptée pour ce timbre-poste à travers l’application développée à cette finalité baptisée “Tunisia Stamps”, disponible sur l’App Store et le Play Store, a précisé la Poste dans un communiqué publié mardi.

Le but est d’ajouter un contenu numérique à l’image du timbre-poste afin de fournir des informations supplémentaires sur le sujet de l’émission. Il est à noter que ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 24 novembre 2020.