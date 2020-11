PSG vs RB Leipzig: où regarder le match de ligue des champions du 24 novembre 2020?

L’équipe du PSG affronte RB Leipzig mardi 24 novembre 2020 dans le cadre des matchs qualificatifs de la ligue des champions . Le match PSG vs RB Leipzig se déroule à partir de 21H sur la pelouse du Parc des Princes à Paris à huis clos.

Il s’agit là d’un match crucial pour l’équipe française PSG qui joue sa survie en Ligue des Champions face aux allemands de RB Leipzig. La réception du RB Leipzig à Paris s’avère être déjà décisive dans l’optique des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Le match PSG vs RB Leipzig sera transmis en direct live sur RMC Sport 1, Telefoot, Sky Sport Allemagne et beinsports ar 6. Vous pouvez regarder le streaming du match PSG vs RB Leipzig sur le site Bein connect.