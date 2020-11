Inter Milan vs Real Madrid: Où regarder le match choc de ligue des champions du 25 novembre 2020?

L’Inter Milan reçoit Real Madrid mercredi 25 novembre 2020 pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Europe. Le match Inter Milan vs Real Madrid se déroule à partir de 21 h sur la pelouse du stade San Siro en Italie.

Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid est toujours privé de Karim Benzema pour ce match choc de la 4ème journée de la ligue des champions. Les joueurs de l’Inter Milan menés par Antonio Conte n’ont toujours pas remporté le moindre match dans cette phase de poule.

Le match Inter Milan vs Real Madrid sera diffusé en direct live sur beinsports ar 1, RMC Sport 2, Telefoot 3, Movistar Liga de Campeones, RTS 2, RSI La 2, SRF 2 et Sky Sport Uno. Vous pouvez suivre le match Inter Milan vs Real Madrid en streaming sur le site de l’opérateur BeIn Sport.

