Tunisie : Prolongement de l’état d’urgence jusqu’au 25 décembre 2020 sur tout le territoire

L’Etat d’urgence est prolongé d’un mois sur tout le territoire tunisien, en vertu du décret présidentiel n°2020-134 du 24 novembre 2020, publié dans le dernier numéro (117) du JORT.

L’article premier de celui-ci décrète l’état d’urgence sur tout le territoire tunisien, du 26 novembre au 25 décembre 2020. Le président de la République avait décidé, le 29 mai dernier, de prolonger l’état d’urgence sur tout le territoire pendant 6 mois.

L’état d’urgence a été décrété au niveau national et sans interruption, depuis le 24 novembre 2015, à la suite d’une attaque terroriste ayant ciblé un bus de la Garde présidentielle, à Tunis. l’attaque avait fait 12 morts parmi le corps sécuritaire et 16 blessés parmi des sécuritaires et des civils.