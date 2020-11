Décès de Maradona, le monde du foot et le web pleurent une légende (réactions)

Diego Maradona, une légende de football, champion du monde 1986, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du sport le plus populaire de la planète est décédé dans la soirée du mercredi 26 novembre 2020 à l’âge de 60 ans chez lui à San Andres en Argentine, à la suite d’une crise cardiaque.

Un joueur universel que plusieurs footballeurs et sportifs considèrent comme idole et source d’inspiration. Une nouvelle que plusieurs internautes ont refusé de croire avant que le journal argentin “La Nacion ” confirme le décès de Maradona, celui qu’on surnommait la main de dieu, en référence à un but marqué volontairement avec la main, contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

Une anecdote à signaler, ce but a été accordé par l’arbitre tunisien Ali Bennaceur qui déclare: “Je n’ai pas vu la main, mais j’ai eu un doute”. Il fut le premier Tunisien à arbitrer un match à ce niveau du Mondial, une tâche jusqu’à là réservée essentiellement à des arbitres venus d’Europe ou d’Amérique du Sud.

Vidéo du fameux but de Maradona en 1986 :

Les réactions affluent depuis hier sur le web de la part des clubs de foot, grands footballeurs mais aussi des internautes qui ont partagés ses actions cultes sur terrain. Quelques réactions sur le web à la suite du décès de Diego Maradona:

La une de Sphera Sports (Espagne) : «AD10S»

Les plus belles Unes de la presse française et internationale en hommage à Diego Maradona https://t.co/YBmbz9ZUg8 — France Football (@francefootball) November 26, 2020

club de Napoli

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Réaction de Pelé, j’espère qu’un jour on pourra jouer ensemble du football au ciel :

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

La sélection argentine le remercie pour tout et le qualifie d’Eternel dans une vidéo hommage:

Diego, siempre vas a ser #Eterno en nuestros corazones. Gracias por todo 💙🇦🇷 pic.twitter.com/IDgheHobi4 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 26, 2020

Ronaldinhio publie un tweet pour exprimant sa solidarité avec la famille de Maradona et lui dit : Mon ami, mon idole, mon numéro 10, merci pour chaque instant en ta compagnie, que ce soit lors de jeux ou lors d’un simple dîner.

Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020

La loge de Diego Maradona, seule lumière dans la Bombonera la nuit dernière:

La loge de Diego Maradona, seule lumière dans la Bombonera cette nuit. 💛 pic.twitter.com/drkabP2iEX — Actu Foot (@ActuFoot_) November 26, 2020

60 unes de journaux hommage à Diego Maradona

Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national à la suite du décès de Maradona. Une minute de silence sera observée mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2020 avant tous les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa, en hommage à Diego Maradona, annonce l’UEFA.

S.B.