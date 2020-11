Projet européen “REUSEMED” pour la création des réseaux de réutilisation des déchets

Le projet européen “REUSEMED” visant la création des réseaux de réutilisation des déchets a été lancé en ligne avec la participation de huit partenaires de quatre villes méditerranéennes, dont l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et la municipalité de Sakiet Ezzit (Sfax).

” REUSEMED ” vise à créer des réseaux de réutilisation entre les villes méditerranéennes d’Italie, de Jordanie, d’Espagne et de la Tunisie afin de sensibiliser les citoyens et les inciter à changer d’attitude pour la valorisation et le recyclage des déchets ménagers.

Doté d’un budget total de 3,2 millions d’euros, ” REUSEMED ” est financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 2,9 millions d’euros, soit 90%, selon l’ANGED.

Des réseaux seront dans ce cadre mis en place dans les quatre villes méditerranéennes à savoir Cordoue en Espagne, Capannori en Italie, New Deir Allaa en Jordanie et Sakiet Ezzit en Tunisie.

Les administrations publiques des deux côtés de la Méditerranée ont tendance à concentrer leurs efforts sur le recyclage, mais beaucoup moins sur la promotion de la réutilisation des déchets, selon la même source.

Il s’agit d’inciter les citoyens à la réparation des biens susceptibles d’avoir une seconde vie, complétant ainsi le cycle des quatre R (4R) de l’économie circulaire à savoir : Réduire, réutiliser, recycler et réparer.

Pour changer cette tendance, l’ANGED a rejoint le projet REUSEMED avec des administrations publiques et des associations d’Espagne, d’Italie, de la Tunisie et de Jordanie.

Le projet a pour objectif de créer des réseaux municipaux basés sur des circuits de réutilisation d’appareils ménagers, de meubles, de livres, de vêtements, de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et alimentaires, sur le compostage et sur des programmes de troc et de prêts.

Les partenaires dans ces villes vont concevoir et tester des installations de compostage, des points de collecte d’aliments sur les marchés, des centres de réparation et de réutilisation, des coins de réutilisation en magasins et réparation de cafés.

De plus, une application connectera les gestionnaires et les utilisateurs des différents circuits.