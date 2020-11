Webinar sur les principales leçons tirées de Tfanen-Tunisie Créative le 3 décembre

Un webinar de dialogue international sous le thème « Culture et changement sociétal dans la coopération internationale de l’UE : Leçons apprises de Tfanen-Tunisie Créative » aura lieu le 3 décembre 2020.

Le dialogue international mettra en lumière les principales leçons tirées de Tfanen-Tunisie Créative, projet pionnier dans le domaine de la coopération culturelle et financé par l’Union Européenne (UE) et qui s’insère dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles.

Ce projet innovant est mis en œuvre par le British Council au nom de EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne).

Cet évènement a pour objectif de montrer dans quelle mesure des projets culturels tels que Tfanen ont un impact positif direct sur le secteur culturel national et international et la société civile et aussi comment ils promeuvent la diffusion de valeurs essentielles pour le développement durable d’un pays et le respect de la diversité culturelle.

Intervenants au dialogue international

Le panel de discussion est composé d’intervenants de renom :

– Bilel Aboudi Directeur National du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT)

– Andrea Jacob, Présidente du Cluster EUNIC Tunisie

– Gérald Audaz, Chef d’équipe coopération entre l’UE et les pays du Maghreb, DG NEAR, Commission européenne,

– Stephen Stenning, Head of Arts & Society British Council et acteur dans la société civile culturelle tunisienne.

– Catherine Magnant, Cheffe d’unité Cultural policy DG EAC, Commission européenne

– Sofiane Ouissi, Directeur artistique et général L’Art Rue et bénéficiare Tfanen

Le débat sera modéré par Shada Islam, commentatrice basée à Bruxelles et reconnue pour les questions relatives à l’Union européenne.

Damien Helly, Team Leader de Tfanen-Tunisie créative, présentera les principales réalisations et l’impact de Tfanen.

Pour plus de détails sur l’évènement et pour s’inscrire : http://www.tfanen.org/policy-dialogue-fr/

Tekiano avec communiqué