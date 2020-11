Al Ahly vs Zamalek: où regarder le match de la finale de la Ligue des champions d’Afrique du 27 novembre

Deux grands clubs égyptiens s’affrontent vendredi 27 novembre 2020 Al Ahly & Zamalek dans le cadre de la Finale de Ligue des Champions africaine. Le match Al Ahly vs Zamalek se déroule à partir de 20h00 au Caire.

La finale de la Ligue des champions d’Afrique 2020 se tiendra à huis clos dans le stade international du Caire d’une capacité de 74.000 places. Côté Ahly, les joueurs Walid Suleiman, Saleh Gomaa et Aliou Dieng ont été contaminés par le Covid-19.

Côté Zamalek, les joueurs Mahmoud Hamdi “Al-Wansh”, Youssef Obama et Abdallah Gomaa ont été testés positifs, ainsi que l’entraîneur adjoint Medhat Abdelhadi. D’autres joueurs, comme Hazem Emam et Mohamed Hassan de Zamalek, Mahmoud

Abdelmoneim “Kahraba” sortent de convalescence.

Vous pouvez regarder le match Al Ahly vs Zamalek en direct live sur les chaines beinsports ar 1 et 7, beinsports fr 2. Le streaming du match Al Ahly vs Zamalek est disponible sur la plateforme bein connect.

