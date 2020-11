Festival Intercal: Une édition Spéciale en ligne proposée par l’IFT et Echos Electrik (Programme)

Echos Electrik revient avec son festival audiovisuel “Intercal”, un concept expérimental organisé en partenariat avec l’Institut français de Tunisie qui sera diffusé en streaming gratuit vendredi 27 novembre 2020 à partir de 17H jusqu’à 22h30. Au programme : débat, interview, performances musicales et visuelles en live depuis l’Institut Français de Tunisie.

Après avoir été les tout premiers à inaugurer les “Toits sonores” à l’Institut français de Tunisie avec leur concept expérimental “Intercal”, l’équipe de l’association Echos Electrik (également organisateurs de No Logo Festival et E-Fest, le festival des cultures numériques), reviennent pour célébrer “Novembre Numérique” avec cette édition spéciale du festival audiovisuel “Intercal”.

Le vendredi 27 novembre, de 17h à 22h30, vous pouvez suivre une table ronde sur les pratiques musicales et artistiques à l’ère du numérique, des performances sonores et audiovisuelles avec Anas Ghrab et Férid Sanaa, Zied Meddeb Hamrouni (Shinigami San), Nuri, Mogli, et une rencontre spéciale avec Omar Aloulou à la découverte de son univers.

Omar Aloulou nous en dira plus à propos de son album Olénine, vous découvrirez en exclusivité la performance audio-visuelle « Randomization Control » par Anas Ghrab

et Férid San, Shinigami San l’un des pionnier de la scène électronique tunisienne présentera sa nouvelle production A/V et pour clore Nuri le shaman masqué jouera son nouvel album IRUN fraichement sorti accompagné de l’artiste visuel Mogli Gligli !

Programme du Festival Intercal 2020:

• Table ronde: “Des pratiques musicales et artistiques à l’ère du numérique” 17h-17h45 (45′). Intervenants :

– Afif Riahi, directeur artistique de l’association Echos Electrik et porteur durant 10 ans du projet E-Fest dédié aux développement des cultures numériques en Tunisie ;

– Omar Aloulou, compositeur tunisien de musiques de films et de musique électronique ;

– Anas Ghrab, musicien, musicologue et ancien directeur du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) ;

– Zied Meddeb Hamrouni (alias Shinigami San), musicien électronique tunisien, l’un des pionniers du genre dans le pays, également fondateur du collectif de Bass music, World Full Of Bass ;

– Férid Sanaa artiste visuel œuvrant principalement dans les domaines de la scénographie, des nouveaux médias et des arts numériques.

• Performances sonores et audiovisuelles Anas Ghrab x Férid Sanaa, 20h-20h30 (20′). Randomization Control / Live A/V électroacoustique:

Anas Ghrab et Férid Sanaa se produiront lors d’une performance audiovisuelle inédite. Un dialogue qui mettra à l’honneur l’interaction entre le son, le mouvement et la lumière. Des éléments sonores générés en temps réel par Anas Ghrab traduits en image et en lumière par Férid Sanaa.

Shinigami San: 20h20-21h (40′). Live A/V: À la croisée du son, de l’image et de l’affect, Shinigami San explore dans ce live les liens existants entre le visuel et le sonore via une approche contemplative qui tente, à travers une dilution de la perception temporelle, de révéler des points de jonctions, parfois apparents, parfois discrets…

Nuri x Mogli (VJ): 21h-22h (60′). Live électroacoustique: Nuri, musicien électronique et percussionniste tunisien installé à Copenhague, jouera pour la première fois en Tunisie son nouvel album Irun, paru il y a quelques jours à peine sur le label franco-tunisien Shouka. Il sera accompagné aux visuels par Mogli, artiste pionnier de la scène underground tunisienne, à l’origine du design graphique de ce nouvel album ainsi que du clip d’un de ses morceaux. Cet album au titre palindrome, combine des enregistrements de terrain d’une variété de traditions populaires africaines à des beats électroniques, une ôde polyrythmique faisant écho aux techniques des musiques de transe d’Afrique du Nord

• Interview musicale d’Omar Aloulou :22h-22h20 (20′): Omar Aloulou nous parlera de son premier album Olenine, paru en février dernier, une adaptation musicale du roman Les Cosaques de Léon Tolstoï. Se mêleront à cette interview la diffusion du clip de Erochka et de deux morceaux du même opus.

Pour suivre le live du festival Intercal dédié à la musique électronique en Tunisie, rendez-vous sur la page de l’IFT et Echos Electrik.

Tekiano avec Echos Electrik