Forum de recrutement de l’INSAT: 2e édition 100% digitale mercredi 9 décembre

Une deuxième édition du Forum de recrutement de l’INSAT est proposée par Junior Entreprise INSAT sous un format 100% digitale mercredi 09 décembre 2020. Il s’agit là d’un job Fair en ligne, de workshops enrichissants et un live stage exceptionnel destiné aux étudiants tunisiens.

La Junior Entreprise INSAT est un club à but non lucratif fondé en 2005 et a rejoint la Confédération Nationale des Juniors Entreprises JET en 2012. La mission de la Junior Entreprise INSAT est de former les différents étudiants dans le domaine de entrepreneuriat et leur faciliter l’intégration dans la vie professionnelle. Les principales compétences de la Junior Entreprise INSAT tournent principalement autour du développement Web, du développement mobile et du référencement.