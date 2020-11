Personal Branding Days: Un événement dédié au Maketing Personnel du 2 au 16 décembre

La première édition de l’évènement Personal Branding Days (Les journées du Marketing Personnel), une série de webinaires dédiée à améliorer l’image de soi et valoriser l’image professionnelle, est prévue du 2 au 16 décembre 2020 sous le thème “Oser se différencier en temps de crise”.

Des dizaines de startup ont été créées, mais il est difficile de se démarquer et d’attirer des collaborateurs, partenaires et investisseurs. Comment se démarquer quand on est entrepreneurs et comment créer sa stratégie de communication personnelle pour booster sa startup? Comment travailler son image et celle de sa startup? C’est ce qui sera divulgué lors de ce webinaire.

Cette première édition sera 100% virtuel et 100% gratuit est s’étalera sur plusieurs semaines du mois de décembre 2020 respectivement les 02, 10 et 16 Décembre 2020, de 11h à 12h.

Les thèmes qui seront abordés lors des Personal Branding Days 2020 sont :

· Entrepreneurs, ne négligez pas votre personal branding ; vous êtes vos startups

· Changer de carrière pour vivre sa passion : 2020 sera-t-elle l’année de la reconversion professionnelle ?

· Le personal branding pour les managers et cadres : image de marque et réputation professionnelle

A la fin de chaque session, des cadeaux et goodies seront offerts à quelques participants (séances de diagnostic, de coaching offertes…).

Les Personal Branding Days sont organisés par le cabinet Aura Communication et seront assurées par deux expertes de renommées, Nadia Othmani; Coach, formatrice et consultante en communication qui exerce depuis des années en tant que coach formatrice et Personal Branding auprès des dirigeants, entrepreneurs, cadres en entreprise, créateurs de projets et organisations internationales… et Bahia Nar, consultante et formatrice en communication numérique et digital evangelist, egalement conférencière internationale, mentor pour les entrepreneurs et directrice du chapitre Startup Grind Tunis.

Pour participer à l’événement et se munir d’outils pour améliorer et renforcer son image et sa réputation, les entrepreneurs, étudiants ou toute personne curieuse doit s’inscrire en ligne en remplissant le formulaire : https://bit.ly/personalbrandingdays.

