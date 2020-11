Tunisie – Météo: brumes localement denses le matin et températures stables

Le temps se caractérise, au cours des premières heures de vendredi, par des brumes localement denses, notamment, dans les zones basses et les zones avoisinantes aux barrages, aux forêts et aux oueds, provoquant une diminution de la visibilité horizontale.

Les vents souffleront forts d’une vitesse qui dépassera les 70 km/h, dans les zones côtières, les hauteurs et les régions du Sud, où ils seront accompagnés de tourbillons de sable locaux, selon l’Institut National de Métrologie (INM).

L’INM souligne que les bulletins d’alertes seront valables pour la navigation et la pêche maritime, ajoutant que la mer sera très agitée à forte à très forte, pendant la nuit.

Des pluies éparses et orageuses et parfois sans interruption seront enregistrées sur les côtes est, avant de s’étendre dans le reste des régions du nord et du centre, au cours de la prochaine nuit.

Les températures seront stables et les maximales varieront entre 16 et 20 degrés et atteindront 14 degrés sur les altitudes et 22 degrés dans le sud.