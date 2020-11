HUAWEI WATCH FIT pour tous

Rectangulaire, un écran Oled du plus bel effet, une combinaison de design et de technologie. L’élégance au bras, le plein en fonctionnalités utiles au quotidien, Huawei offre désormais une montre connectée pour tous à un prix étonnant.

En véritable accessoire de mode

HUAWEI WATCH FIT, bouscule l’univers des montres connectées intelligentes avec un écran AMOLED HD de 1,64 pouces de 16,7 millions de couleurs, une qualité d’affichage époustouflante. On choisit et on change son style de montre parmi plusieurs dizaines de cadrans fournis, avec la possibilité de personnaliser votre cadran en intégrant une photo de votre choix.

On peut également associer à la HUAWEI WATCH FIT un choix de couleurs de bracelets, du vert menthe, du rose Sakura, de l’orange cantaloup ou du noir graphite.

Votre partenaire du quotidien

La HUAWEI WATCH FIT, n’est pas seulement une montre, c’est également un compagnon pour votre smartphone. Affichage des appels entrants, des messages SMS, des évènements du calendrier, des notifications des médias sociaux.

Ou encore d’utiliser la montre connectée pour contrôler la lecture de votre musique, pour déclencher à distance une prise de photo à partir de votre smartphone ou s’en servir pour le retrouver facilement.

Personnalisez le contenu du cadran de votre HUAWEI WATCH FIT afin d’organiser les fonctions les plus importantes, météo, fréquence cardiaque, nombre de pas de la journée, niveau de batterie…

Votre assistant de santé

La HUAWEI WATCH FIT, vous aide à surveiller votre état physique, un véritable assistant santé à votre poignet, pour notamment surveiller le degré d’oxygénation de votre sang au quotidien. De faibles niveaux de saturation en oxygène (SpO2) dans le sang peuvent entrainer des sérieux problèmes de santé.

La technologie HUAWEI TruRelax™ permet un suivi continu du stress et des sensations de tension, La HUAWEI Watch Fit vous propose dès lors des exercices de respiration, pour une libération de la pression et une réduction du stress.

La HUAWEI Watch Fit, assurera le suivi de votre fréquence cardiaque grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™ 4.0, même lors de votre sommeil et déclenchera des alertes en cas de fréquence cardiaque anormale.

Dormez rassurée, HUAWEI Watch Fit en ange gardien de votre sommeil charge de l’analyse de votre rythme cardiaque grâce à la technologie Huawei TruSleep2.0. Plus de 200 conseils scientifiques vous seront fournis pour améliorer la qualité de votre sommeil.

Votre Coach Fitness

En véritable coach à disposition, la HUAWEI WATCH FIT propose 12 animations d’entrainement, telles que des exercices au travail ou des étirements. Optimisez ainsi chaque instant de votre journée et profitez d’un moment de libre pour un peu d’activité physique.

Profitez des 96 modes d’entrainement disponibles, de la course à pied, au cyclisme ou à la natation. Les 85 autres modes disponibles vous permettent de libérer votre potentiel dans de nombreux autres sports, avec un suivi des calories brulées, de l’évolution de votre rythme cardiaque et de la durée de votre entraînement.

HUAWEI WATCH FIT peut détecter automatiquement un mode d’entraînement à l’aide du capteur de fréquence cardiaque et de l’algorithme de détection d’exercice et vous donne en temps réel des conseils pour augmenter l’efficacité de votre entraînement.

Oubliez la recharge quotidienne

Du style et une sensation incroyable de légèreté à votre poignet (21 grammes) et pour couronnée le tout une extraordinaire batterie avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 jours, et une technologie de charge rapide, permettant de disposer d’une journée d’utilisation pour juste 5 minutes de charge.

En précommande jusqu’au 3 décembre

En précommande du 27 novembre au 3 décembre 2020, la nouvelle montre Huawei Watch Fit est proposée à 399 TND prix public conseillé avec un bracelet de rechange gratuit.

huaweimall.tn

#HUAWEIWatchFitPoutTousLesStyles