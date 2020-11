Création, Le marché solidaire des artisans tunisiens du 10 au 12 décembre 2020 à l’IFT

L’Institut français de Tunisie ouvre ses portes à son public pour un marché original de créations. Une nouvelle initiative intitulée, Création le marché solidaire des artisans sera co-organisée par l’Association Be Tounsi du 10 au 12 décembre 2020 et mettra à l’honneur les artisans et créateurs tunisiens.

Plateforme incontournable pour la promotion de l’artisanat local et des produits tunisiens, Be Tounsi propose une exposition– vente, afin d’accompagner les initiatives entrepreneuriales et le talent des artisans et créateurs œuvrant pour le développement durable des régions tunisiennes.

Les artisans tunisiens exposeront à la Cour de l’Institut français de Tunisie du jeudi 10 décembre au samedi 12 décembre 20120 de 10h à 18h. L’entrée est libre et gratuite. Le port du masque est obligatoire à l’IFT avec prise de température à l’entrée et gel hydroalcoolique à disposition.

Les participants, créateurs et artisans tunisiens qui seront présents à Création, Le marché solidaire des artisans sont : Chocolique, Karesse, Domaine de Segermes, Saboon, Nakawa, Nakachet, Samym, Soie de Mahdia, Wock’t, AwaYou, Meleck, By Hela, Cerise, Clocks Rock, Flayou, Né à Tunis, Afef Eltaief, Sejnenia, Art Décoration, Kesra88, Aafcar, Najen Nature, Tuline, Castor, Art Belle Lune, VP Meuble – 0 chute, Faouzi Attafi, Editions Elyzad, Tunisie Recyclage, Composteurs-Maisons Lassaad Zouari.

Cette exposition – vente est organisée dans le cadre de la programmation Décembre ensemble de l’IFT : les journées solidaires, afin d’accompagner les initiatives entrepreneuriales et le talent des artisans et créateurs œuvrant pour le développement durable des régions tunisiennes.

Tekiano